Moskova'dan Bağımsızlığını İlan Eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi İlk Noel'ini Kutladı
1 saat önce
Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova'dan bağımsızlığını ilan ettikten sonraki dini ayinini gerçekleştirerek Noel'i kutladı.
Ukrayna
Ortodoks Kilisesi, Moskova
'dan bağımsızlığını ilan ettikten sonraki dini ayinini gerçekleştirerek Noel'i kutladı. İstanbul
Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını resmen onaylamış, 5 Ocak 2019 tarihinde 'otosefali' statüsü için gerekli kararnameye imza atmıştı.…
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:36 Kaynak: Youtube
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