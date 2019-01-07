Son Dakika Haberleri: Moskova'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalan Top Mermisi Bulundu

Moskova'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalan Top Mermisi Bulundu

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış top mermisi bulundu.

Moskova'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalan Top Mermisi Bulundu, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış top mermisi bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Graivoronovsky Caddesi'nde bir bina yakınlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulundu. Alınan ihbar üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanları, mermiyi bulunduğu yerden çıkardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bulunan top mermisinin kontrollü bir şekilde imha edildiğini açıkladı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Moskova, 3. Sayfa
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