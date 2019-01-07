Moskova'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalan Top Mermisi Bulundu
1 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış top mermisi bulundu.
Rusya
'nın başkenti Moskova
'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış top mermisi bulundu.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Graivoronovsky Caddesi'nde bir bina yakınlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulundu. Alınan ihbar üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanları, mermiyi bulunduğu yerden çıkardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bulunan top mermisinin kontrollü bir şekilde imha edildiğini açıkladı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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