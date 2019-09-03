Son Dakika Haberleri: Moskova'da 2 uçağın kanatları birbirine çarptı
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Moskova'da 2 uçağın kanatları birbirine çarptı

10 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yolcu uçağının kanatları pistte ilerlerken birbirine çarptı.

Moskova'da 2 uçağın kanatları birbirine çarptı, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yolcu uçağının kanatları pistte ilerlerken birbirine çarptı.


Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda 2 uçak yolcularını indirdikten sonra kendi yerlerine doğru ilerlerken kanatları birbirine çarptı. Royal Fligth ile Aerolot havayollarına ait uçakların kanatlarının birbirine çarpmasının ardından her 2 uçağın bir sonraki uçuşları iptal edildi. Uçaklar hangara çekilerek bakıma alındı. Kaza sırasında uçaklarda hiçbir yolcunun bulunmadığı açıklanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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