Moskova'da 70 Yılın Kar Rekoru
42 dakika önce
- Moskova'da 70 yılın kar rekoruMOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova son 70 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya. Başkent sokakları beyaz örtüyle kaplandı.
- Moskova
'da 70 yılın kar rekoru
MOSKOVA - Rusya
'nın başkenti Moskova son 70 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya. Başkent sokakları beyaz örtüyle kaplandı.
Rusya'nın başkenti Moskova, etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Moskova'yı teslim alan kar yağışının cadde ve otoyolların kapanmasına neden olduğu ve şehrin farklı noktalarında çok sayıda kaza yaşandığı öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı trafik kazalarında yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Otoyollarda trafik akışının sağlanması için 12 binden fazla kar temizleme aracının görevlendirildiği bildirildi.
Bir gündür devam eden kar yağışının, Moskova'da son 70 yılda görülen en yoğun kar yağışı olduğu belirtiliyor.
Uçuşlar iptal edildi
Moskova'da yoğun kar fırtınası nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanırken, bazı uçuşlar ise iptal edildi. Şehrin Domodedovo, Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında en az 50 uçuş iptal edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskovalılara dışarı çıkmama uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:28 Kaynak: İHA
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