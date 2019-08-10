Son Dakika Haberleri: Moskova'da "adil seçim" protestosu
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Moskova'da "adil seçim" protestosu

1 saat önce

Moskova'da on binlerce kişi muhalif siyasetçilerin belediye seçimlerine katılmasının men edilmesine karşı bu hafta sonu da sokağa çıktı.

Moskova'da
Moskova'da on binlerce kişi muhalif siyasetçilerin belediye seçimlerine katılmasının men edilmesine karşı bu hafta sonu da sokağa çıktı. Polis, eylemlerin lideri haline gelen muhalif siyasetçi Sobol'ü gözaltına aldı.Moskova'da muhaliflerin belediye seçimlerine katılmaktan men edilmesiyle başlayan eylemler sürüyor. On binlerce gösterici, Cumartesi günü Moskova kent merkezinde özgür ve adil seçim parolasıyla ve polis şiddetine karşı bir araya geldi.

Üst üste üçüncü kez hafta sonu düzenlenen protestolar kapsamında kentte binlerce polis memuru görev aldı.

"Putinsiz Rusya" tezahüratında bulunan eylemciler, üzerinde "Moskova'ya seçimini geri verin", "Biz burada seçiyoruz", "Seçme hakkım var" ve "Öfkeliyim" sloganları yazılı olan pankartlar taşıdı.

Eylemlere yüz bine yakın kişinin katılmasının beklendiği kaydedilmişti. Sivil toplum örgütü White Counter'ın aktardığına göre, protesto gösterilerine yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Polis, eylemlerin lideri haline gelen muhalif siyasetçi Lyubov Sobol'ü gözaltına aldı. Sobol, bir diğer önemli muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye yakınlığıyla biliniyor.

Eylemin yapılmasına kent yönetiminden son iki hafta sonunun aksine bu kez izin çıkmıştı. Önceki eylemlerde polis şiddet kullanmış ve aralarında siyasetçilerin de bulunduğu binlerce protestocu gözaltına alınmıştı. Polisin göstericilere müdahalesi uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Moskova'nın yanı sıra St. Petersburg ve Sibirya'daki bazı kentlerde de daha küçük çaplı protestolar düzenlendiği bildiriliyor.

AP,AFP,dpa/BÜ,BW

(c)

Moskova, Polis, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:30 
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