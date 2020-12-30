Moskova'da aşı olanlar kısıtlamadan muaf olacak

Koronavirüs sebebiyle dünyanın birçok noktasında tedbir amaçlı kısıtlamalar uygulanıyor. Rusya'nın Moskova kentinde de uygulanan kısıtlamalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AŞI OLANA KISITLAMA YOK

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüse karşı aşılanan vatandaşların kısıtlamalardan muaf olacağını duyurdu.

Sobyanin; yaşlıların, 18 yaş üstü üniversite öğrencilerinin ve kronik hastalıkları olan vatandaşların yeniden toplu taşıma araçlarında indirimlerden yararlanabileceğini belirterek, "Sahip oldukları sosyal kartlarına uygulanan engel, ikinci aşı dozu aldıktan 14 gün sonra otomatikman kalkacak" ifadesini kullandı.

MOSKOVA'DA 50 BİNE YAKIN KİŞİ AŞI OLDU

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, "Moskova'da bugün itibariyle yaklaşık 50 bin kişi aşılandı, 70 bin kişi randevu aldı" diye açıkladı. Sobyanin, tüm aşı merkezlerinin normal çalıştığını, sıraların oluşmadığını, birkaç noktanın daha yedek beklediğini anlattı.