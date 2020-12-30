Moskova'da aşı olanlar kısıtlamadan muaf olacak - Son Dakika

Moskova'da aşı olanlar kısıtlamadan muaf olacak

30.12.2020 07:57

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüs aşısı olan kişilerin şehirde uygulanan kısıtlamalardan muaf olacağını açıkladı.

Koronavirüs sebebiyle dünyanın birçok noktasında tedbir amaçlı kısıtlamalar uygulanıyor. Rusya'nın Moskova kentinde de uygulanan kısıtlamalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AŞI OLANA KISITLAMA YOK

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüse karşı aşılanan vatandaşların kısıtlamalardan muaf olacağını duyurdu.

Sobyanin; yaşlıların, 18 yaş üstü üniversite öğrencilerinin ve kronik hastalıkları olan vatandaşların yeniden toplu taşıma araçlarında indirimlerden yararlanabileceğini belirterek, "Sahip oldukları sosyal kartlarına uygulanan engel, ikinci aşı dozu aldıktan 14 gün sonra otomatikman kalkacak" ifadesini kullandı.

MOSKOVA'DA 50 BİNE YAKIN KİŞİ AŞI OLDU

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, "Moskova'da bugün itibariyle yaklaşık 50 bin kişi aşılandı, 70 bin kişi randevu aldı" diye açıkladı. Sobyanin, tüm aşı merkezlerinin normal çalıştığını, sıraların oluşmadığını, birkaç noktanın daha yedek beklediğini anlattı.

Moskova'da aşı olanlar kısıtlamadan muaf olacak

Koronavirüs, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova'da aşı olanlar kısıtlamadan muaf olacak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyona uğrayan koronavirüs Şili'de tespit edildi Son Dakika! Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Bakan Koca, aracı firma iddialarına belgelerle yanıt verdi: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı
Çin aşısıyla ilgili yol haritası hazır: 150'den fazla özel tasarlanmış araç, 300 soğuk hava deposu kullanılacak Çin aşısıyla ilgili yol haritası hazır: 150'den fazla özel tasarlanmış araç, 300 soğuk hava deposu kullanılacak         
07:59
Yasak Elma'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor Yasak Elma'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor         
07:45
İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi         
03:58
Fatih Terim, 3 futbolcuyu gönderilecekler listesine aldı Fatih Terim, 3 futbolcuyu gönderilecekler listesine aldı         
00:38
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı         
23:01
İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi         
22:18
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi         
09:59
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 08:28:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Moskova'da aşı olanlar kısıtlamadan muaf olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei