Moskova'da askeri geçit provası - Son Dakika

Moskova'da askeri geçit provası
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları Rusya'da başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları Rusya'da başladı. 24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ilk gece provası yapıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:19 Kaynak: AA
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