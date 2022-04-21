Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi - Son Dakika
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Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi

21.04.2022 16:47

Rusya'nın başkenti Moskova'da metrodan inerken ayağı kapıya sıkışan yolcu, platformda sürüklendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da metrodan inerken ayağı kapıya sıkışan yolcu, platformda sürüklendi. İstasyondakiler kadını kurtarmak için seferber olurken, makinistin durumu fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Yaroslavl metro istasyonunda metrodan inen bir kadının ayağı kapıya sıkıştı. Kadın kapıyı açmaya çalışırken platforma düştü, yardımına ise çevredekiler koştu. Kadının ayağının sıkışan yerden kurtarılması için yoğun çaba harcanırken, metronun hareket etmesiyle büyük korku yaşandı. İstasyondakiler kapıya vurarak metronun hareket etmesini önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ayağı sıkışan kadın metronun hareket etmesiyle platformda sürüklenmeye başladı. Makinistin bir süre sonra durumu fark ederek metroyu durdurmasıylamuhtemel facianın önüne geçildi. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(İHA)

Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi
Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi
Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi
Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi

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Yaroslavl, Moskova, Metro, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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