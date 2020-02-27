Rusya'nın başkenti Moskova'da, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı tarafından "Dostluk Yolları: Türkiye-Almanya-Rusya" forumu düzenlendi.

Foruma, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, Rus- Türk İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, eski Münih Belediye Başkanı Kristian Ude ve çok sayıda Türk ve Rus katıldı.

Büyükelçi Samsar, buradaki konuşmasında, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin 1960'larda insani boyut kazandığını söyledi.

Almanya'da Türk kökenli vatandaşların yaşadığını hatırlatan Samsar, "Yaklaşık 3,5 milyonluk Türk toplumu, iki ülke arasında bir dostluk köprüsü görevi görmektedir. Alman Federal Meclisindeki 15 Türk kökenli milletvekili, aynı zamanda da eyalet meclisinde 45 kökenli Türk milletvekilinin olması iki ülke ilişkilerini daha da yakın hale getirmektedir." dedi.

Samsar, Almanya'da yaklaşık 2 bin 500 derneğin Türk vatandaşları tarafından kurulduğunu belirtti.

Almanya ve Türkiye arasında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki ilişkilerin de geliştiğine dikkati çeken Samsar, "Günümüzde, Almanya ile ticaret hacmimiz 30 milyar dolar civarındadır. Türkiye'de kayıtlı 7 bin üzerinde Alman şirketi bulunmaktadır. Kayıtlı yabancı sermaye şirketler bakımından Almanya birinci sıradadır." değerlendirmesinde bulundu.

Samsar, Türkiye'de toplam ihracatında Almanya'nın, ithalatında ise Rusya'nın birinci sırada olduğunu bildirdi.

"Rusya ile ticaret hacmi arttı"

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri de değerlendiren Samsar, Türk iş insanlarının Rusya'da ekonomik kalkınmaya ve istihdama katkıda bulunduğunu belirtti.

İkili ticaret hacminin arttığını ifade eden Samsar, "Bugüne kadar, Rusya ile sadece inşaat alanında gerçekleştirdiğimiz 2 bin civarındaki proje, kümülatif değer olarak 80 milyar doları aşmış vaziyettedir. Rusya ile 2018'deki ticaret hacmimiz 25,7 milyar dolar, 2019'daki ticaret hacmimiz ise 26,3 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." dedi.

Samsar, ikili ticaret hacminin yüz milyar dolara çıkarılması için çabaladıklarını dile getirdi.

İkili ilişkilerinin önemli boyutunu turizm alanının oluşturduğuna dikkati çeken Samsar, "2018 yılında 6 milyon Rus turist Türkiye'ye gelirken bu sayı, 2019'da 7 milyon 17 bin olarak rekor kırmıştır. Önümüzdeki dönemde bu rakamın daha da artmasını planlıyoruz." şeklinde konuştu.

2019 yılının Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak geçtiğini anımsatan Samsar, bu sene Rusya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı olduğunu kaydetti.

"Dünyadaki barışı ancak ortak girişimlerle sağlayabiliriz"

Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

Dünyada birçok alanda sorun yaşandığına işaret eden Karlova, "Dünyadaki barışı ancak ortak girişimlerle sağlayabiliriz. Bu açıdan bugünkü toplantımız önem teşkil ediyor." dedi.

Eski Münih Belediye Başkanı Kristian Ude de ülkeler arasında diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devletler arasında ortak noktalar ve çıkarlar bulmak zorundayız. Dünyanın birçok yerinde çatışmalar yaşanırken toplumsal forumların yapılması önemli. Bu platformlarda olumlu bir gündem oluşturulmalı." şeklinde konuştu.

Rus-Türk İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan ise Türkiye, Rusya ve Almanya'nın birçok ortak noktası olduğuna işaret ederek, "Bu üç ülke arasındaki iş birliğinin artacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.