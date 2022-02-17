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Moskova'da "Düşmüş kahramanlar parkı" - Son Dakika

Moskova'da "Düşmüş kahramanlar parkı"

17.02.2022 11:12

Rusya'nın başkenti Moskova'daki MUZEON Sanat Parkı, eski adı ile "Düşmüş kahramanlar parkı" kentin en önemli ve Rusya'nın en büyük açık hava heykel müzesi özelliğini taşıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki MUZEON Sanat Parkı, eski adı ile "Düşmüş kahramanlar parkı" kentin en önemli ve Rusya'nın en büyük açık hava heykel müzesi özelliğini taşıyor. Binden fazla heykelin bulunduğu parktaki eserlerin büyük çoğunluğunu, Sovyetler Birliği döneminde meydan ve alanlarının önemli unsurları olan Lenin ve Stalin heykelleri oluşturuyor. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağılmasının ardından kimi hasar gören kimi kaybolma tehlikesi yaşayan eserleri korumak amacıyla müze oluşturuldu. Rus heykeltıraşlardan Yevgeny Vuchetich, Vladimir Lemport, Sergei Merkurov ve Vera Mukhina'nın eserlerinin de bulunduğu müzede, dönemin simge unsurları ve liderlerin heykelleri yer alıyor.

Moskova'da Düşmüş kahramanlar parkı
Moskova'da Düşmüş kahramanlar parkı
Moskova'da Düşmüş kahramanlar parkı

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Moskova, Heykel, Rusya, Sscb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moskova'da 'Düşmüş kahramanlar parkı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moskova'da "Düşmüş kahramanlar parkı" - Son Dakika
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