Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin... - Son Dakika

Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin...

12 dakika önce

Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından sona erdi.

Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin..., System.String[]

Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından sona erdi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Moskova, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:01 Kaynak: İHA
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