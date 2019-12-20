Moskova'da FSB binası yakınındaki saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Moskova'da FSB binası yakınındaki saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

Moskova'da FSB binası yakınındaki saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

6 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yanında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu ölen FSB görevlisi sayısı 2'ye yükseldi.

Moskova'da FSB binası yakınındaki saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yanında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu ölen FSB görevlisi sayısı 2'ye yükseldi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Rus istihbarat teşkilatı FSB binası yakınında dün düzenlenen silahlı saldırıda bir FSB görevlisinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Saldırı sonucu ölen FSB görevlisi sayısının 2'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, "Hastanede bulunan ağır yaralı FSB görevlisi öldü." denildi.

Açıklamada, saldırganın Moskova bölgesinde kayıtlı 39 yaşında Yevgeniy Minyurov isimli erkek olduğu bildirildi. Saldırganın ne amaçla silahlı saldırı düzenlediği konusunda henüz bilgi verilmedi.

Dün FSB binasının yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 istihbarat görevlisi hayatını kaybetmiş, saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.

Aynı saatlerde olay yerine yarım saatlik mesafede bulunan Kremlin Sarayı'nda, Güvenlik Görevlileri Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra FSB ve diğer istihbarat kuruluşlarının yöneticilerinin de katıldığı tören düzenlenmişti.

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti
Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı

Son Dakika Haberleri
01:50 Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika
01:47 Arazi satma vaadiyle 40 milyon tl'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
01:46 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "HDP, Türkiye'nin partisi olduğunu gösterememiştir" - Son Dakika
01:46 Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
01:39 Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:53:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Moskova'da FSB binası yakınındaki saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]