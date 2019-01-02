Moskova'da Gözaltına Alınan Amerikan Vatandaşı Hakkında Yeni Gelişme
48 dakika önce
Moskova'da 31 Aralık günü Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Amerikan ajanı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Paul Whelan ile ilgili çalıştığı şirketten açıklama geldi.
Moskova
'da 31 Aralık
günü Rusya
Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Amerikan ajanı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Paul Whelan ile ilgili çalıştığı şirketten açıklama geldi.
Amerika'nın Michigan
eyaletinde otomobil parçaları tedariği alanında çalışan BorgWarner isimli şirket, ABD
'li yetkililerin Rus tarafıyla iletişim kurarak olayın açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paul Whelan'ın şirket çalışanı olduğu teyit edilerek, "Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından 31 Aralık 2018 tarihinde gözaltına alınan Paul Whelan, BorgWarner çalışanı olup, Whelan'ın şu anda şirketin global güvenlik yöneticisi olduğunu doğrulayabiliriz. Sayın Whelan, Michigan, Auburn Hills'deki tesislerimizde ve dünyadaki diğer şirket lokasyonlarında güvenliği denetlemekten sorumludur. Şirketimiz, ABD hükümetine yardımcı olmak için ilgili yetkililerle temas halindedir. Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığının karşı tarafla iletişimin artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Şirketin Rusya'da çalışması yok
Şirketin bu açıklamasından sonra Rus medyası şirketin çalıştığı ülkeler üzerinde araştırma yaptı. Araştırmaya göre şirketin Rusya'da çalışma yapmadığı belirtilerek, şirketin Brezilya
, İngiltere
, Macaristan
, Almanya
, Hindistan
, İspanya
, İrlanda, İtalya
, Kanada
, Çin
, Meksika
, Polonya
, Portekiz
, Tayland
, Fransa
, İsveç
, Güney Kore
ve Japonya
'da ofislerinin bulunduğu belirtildi. 1928 yılında kurulan şirketin 1980 tarihinde isim değişikliğine gittiği, şirket bünyesinde çalışan ve Amerikan ajanı olduğu iddia edilen Paul Whelan'ın daha önce ABD Deniz Piyadesi olduğu açıklandı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
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