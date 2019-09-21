Son Dakika Haberleri: Moskova'da Işık Çemberi Festivali
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Moskova'da Işık Çemberi Festivali

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9. Uluslararası Moskova Işık Çemberi Festivali başladı.

Moskova'da Işık Çemberi Festivali, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9. Uluslararası Moskova Işık Çemberi Festivali başladı.

Moskova'nın Kürek Kanalı'nda yapılan açılış törenine binlerce kişi katıldı.

Işık ve ateş sistemleriyle müzik eşliğinde yapılan "Yedi Nota" gösterisi büyük beğeni gördü.

Program sonunda havai fişek gösterisi düzenlendi.

Geçen sene lazer video projeksiyonu ve aynı anda birçok ışığın yakılması ile Guiness Rekorlar Kitabı'na giren festival, Moskova'nın çeşitli yerlerinde 24 Eylül'e kadar devam edecek.

Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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