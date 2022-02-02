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Moskova'da kar ve buz festivalini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor - Son Dakika

Moskova'da kar ve buz festivalini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor

02.02.2022 15:06
Moskova'da kar ve buz festivalini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Moskova Kar ve Buz Festivali'ndeki masal karakterlerinin heykelleri büyük ilgi görüyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Moskova Kar ve Buz Festivali'ndeki masal karakterlerinin heykelleri büyük ilgi görüyor.

Moskova'daki Gorkiy Parkı'nda düzenlenen festivali, her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Rusya'nın yanı sıra Belarus, İtalya, Finlandiya ve Özbekistan'dan heykeltıraşların katıldığı festivalde, masal kahramanlarına ait buz ve kardan yapılan heykeller büyük ilgi görüyor.

Festivalde, "Frozen" (Karlar Ülkesi), "Moana", "Mickey Mouse ve Arkadaşları", "Gravity Falls" (Esrarengiz Kasaba) gibi çizgi filmlerdeki karakterler de yer alıyor.

Yıl başında başlayan festival, 28 Şubat'a kadar devam edecek.

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Özbekistan, Moskova, Rusya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moskova'da kar ve buz festivalini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moskova'da kar ve buz festivalini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor - Son Dakika
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