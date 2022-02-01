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Moskova'da Kar Yağışı Kızıl Meydan'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika

Moskova'da Kar Yağışı Kızıl Meydan'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

01.02.2022 23:37

- Moskova'da kar yağışı Kızıl Meydan'da kartpostallık görüntüler oluşturdu Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan kar yağışı Kızıl Meydan'da kartpostallık görüntüler oluştururken, çocuklar lastikle kayarak karın tadını çıkardı.

- Moskova'da kar yağışı Kızıl Meydan'da kartpostallık görüntüler oluşturdu

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan kar yağışı Kızıl Meydan'da kartpostallık görüntüler oluştururken, çocuklar lastikle kayarak karın tadını çıkardı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Rusya'da etkili olan kar yağışı, eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan beyaza bürünürken, bu anlara tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Kızıl Meydan'a akın etti. Sembol yapıların ışıklandırmalarıyla da kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kızıl Meydan'da toplananlar, kurulan oyun alanlarında vakit geçirip manzarayı seyretti. Gençler Kızıl Meydan'da dans ederken, çocuklar ise Kremlin Sarayı'nın etrafında kayarak karın tadını çıkardı. Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan'da Şubat ayının ilk gününde ortaya çıkan manzarayı birçok turist fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirmeyi ihmal etmezken, Rus polisi ise meydanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Moskova'da Kar Yağışı Kızıl Meydan'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
Moskova'da Kar Yağışı Kızıl Meydan'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
Moskova'da Kar Yağışı Kızıl Meydan'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
Moskova'da Kar Yağışı Kızıl Meydan'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

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Kızıl Meydan, Moskova, Rusya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Moskova'da Kar Yağışı Kızıl Meydan'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moskova'da Kar Yağışı Kızıl Meydan'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika
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