Rusya'nın başkenti Moskova'da, "2. Moskova Uluslararası Gölge Tiyatrosu Festivali" kapsamında "Karagöz- İstanbul Gezgini" gölge tiyatro oyunu sahnelendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde Cemal Fatih Polat'ın performansıyla sahnelenen oyunu çok sayıda Rus ve Türk izledi.

Polat, oyun öncesi yaptığı konuşmada, Karagöz sanatına ilişkin bilgi verdi ve Rusya'da izleyicilerle buluşmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında davetlilere Türk mutfağından ikramlar yapıldı.