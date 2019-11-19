Son Dakika Haberleri: Moskova'da "Karagöz-İstanbul Gezgini" sahnelendi
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Moskova'da "Karagöz-İstanbul Gezgini" sahnelendi

6 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "2. Moskova Uluslararası Gölge Tiyatrosu Festivali" kapsamında "Karagöz-İstanbul Gezgini" gölge tiyatro oyunu sahnelendi.

Moskova'da

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "2. Moskova Uluslararası Gölge Tiyatrosu Festivali" kapsamında "Karagöz- İstanbul Gezgini" gölge tiyatro oyunu sahnelendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde Cemal Fatih Polat'ın performansıyla sahnelenen oyunu çok sayıda Rus ve Türk izledi.

Polat, oyun öncesi yaptığı konuşmada, Karagöz sanatına ilişkin bilgi verdi ve Rusya'da izleyicilerle buluşmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında davetlilere Türk mutfağından ikramlar yapıldı.

İstanbul, Moskova, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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