Son Dakika Haberleri: Moskova'da "Karagöz-İstanbul Gezgini" sergilendi
Son Dakika Magazin Moskova'da 'Karagöz-İstanbul Gezgini' sergilendi - Son Dakika Magazin

Moskova'da "Karagöz-İstanbul Gezgini" sergilendi

6 saat önce

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde Cemal Fatih Polat'ın performansıyla sahnelenen oyunu çok sayıda Rus ve Türk izledi.

Moskova'da

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde Cemal Fatih Polat'ın performansıyla sahnelenen oyunu çok sayıda Rus ve Türk izledi.


Polat, oyun öncesi yaptığı konuşmada, Karagöz sanatına ilişkin bilgi verdi ve Rusya'da izleyicilerle buluşmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.


Etkinlik kapsamında davetlilere Türk mutfağından ikramlar yapıldı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:06 
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