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Moskova'da "Karagöz-İstanbul Gezgini" sergilendi
6 saat önce
Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde Cemal Fatih Polat'ın performansıyla sahnelenen oyunu çok sayıda Rus ve Türk izledi.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde Cemal Fatih Polat'ın performansıyla sahnelenen oyunu çok sayıda Rus ve Türk izledi.
Polat, oyun öncesi yaptığı konuşmada, Karagöz sanatına ilişkin bilgi verdi ve Rusya'da izleyicilerle buluşmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.
Etkinlik kapsamında davetlilere Türk mutfağından ikramlar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:06
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