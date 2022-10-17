Moskova'da kısmi seferberlik sona erdi - Son Dakika
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Moskova'da kısmi seferberlik sona erdi

17.10.2022 15:01
Moskova'da kısmi seferberlik sona erdi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent Moskova'daki seferberlik sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent Moskova'daki seferberlik sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de 300 bin kişinin yedek asker olarak orduya alınmasını öngören kısmi seferberlik ilan etmişti. Eline celp kağıdı ulaşan binlerce kişi askerlik şubelerinin yolunu tutarken, bazı Ruslar ise bu karara uymayarak komşu ülkelere gitmişti. Ülkede büyük tartışmalara neden olan kararın ardından sürecin tamamlanmasıyla ilgili ilk duyuru başkent Moskova'dan geldi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova Askeri Komiseri'nin kendisine ulaştırdığı bilgiyi kamuoyuna aktararak, "Devlet Başkanlığı Kararnamesi ve Rusya Savunma Bakanlığı talimatları temelinde başlatılan kısmi seferberlik görevleri eksiksiz olarak yerine getirildi" dedi. Askere alım merkezlerinin TSİ 14.00 itibariyle faaliyetlerini durduracağını söyleyen Sobyanin, "İkamet adreslerine ve iş yerlerine seferberlik sürecinde gönderilen celpler geçerliliğini yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta Kazakistan'da basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu ana kadar 222 bin yedek askerin orduya alındığını ve sürecin 2 hafta içinde tamamlanacağını ifade etmişti. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Moskova'da kısmi seferberlik sona erdi - Son Dakika

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