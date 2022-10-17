Moskova'da kısmi seferberlik süreci sona erdi

Seferberlik kararının alınmasının ardından, yüzbinlerce Rus vatandaşı başta Gürcistan ve Kazakistan olmak üzere ülkeden ayrılmak için kara yollarıyla sınırlara akın etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesindeki kısmi seferberlik kapsamında 222 bin kişinin silah altına alındığını kaydederek, yaklaşık 2 hafta içinde tüm seferberlik etkinliklerinin sona ereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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