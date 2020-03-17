Moskova'da Kovid-19 nedeniyle tarihi ve turistik meydanlar boşaldı - Son Dakika

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Moskova'da Kovid-19 nedeniyle tarihi ve turistik meydanlar boşaldı
6 saat önce
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halk arasında endişe başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:48 Kaynak: AA
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halk arasında endişe başladı. Başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlerde her gün artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tarihi ve turistik meydanların boşaldığı görüldü.
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