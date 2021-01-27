Moskova'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi - Son Dakika

Moskova'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

27.01.2021 14:41
Moskova'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan bazı tedbirler kaldırıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan bazı tedbirler kaldırıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki Kovid-19 salgını durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Kentte Kovid-19 vakalarının düştüğünü belirten Sobyanin, "Şehirde salgın durumu yavaş yavaş iyileşiyor ancak virüsle mücadele eden merkezlerin çalışmaya devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Moskova'daki hastanelerde Kovid-19 hastaları için ayrılan yatakların yüzde 50'sinin boş olduğu bilgisini paylaşan Sobyanin, kentte salgına karşı alınan bazı önlemlerin kaldırıldığını duyurdu.

Buna göre, 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan eğlence mekanları, restoran, bar ve kafeler artık çalışabilecek.

Ayrıca şehirdeki firmaların personelinin yüzde 30'unu uzaktan çalıştırma zorunluluğu kaldırıldı.

Moskova'daki üniversite ve yüksekokullarda devam eden uzaktan eğitim uygulaması dahil geriye kalan önlemlerin kaldırılıp kaldırılmamasıyla ilgili karar en kısa zamanda alınacak.

Halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğunun devam ettiği kentte, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar evde kalmaya devam edecek.

Moskova'da, 22 Ocak'ta tiyatro, sinema, konser salonlarının yanı sıra müze, kütüphane, tiyatro ve kültür merkezlerinin faaliyetlerine doluluk oranının yüzde 50'yi geçmemesi şartıyla izin verilmişti.

Son 24 saatte 17 bin 741 Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 741 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle 29 Ekim 2020'den bu yana "en düşük" günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 741 artarak 3 milyon 774 bin 672'ya, ölenlerin sayısı ise 594 artışla 71 bin 76'ya yükseldi.

Son 24 saatte 27 bin 922 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 202 bin 483'e ulaştı.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçmişti.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı. Aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.

Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moskova'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi - Son Dakika


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