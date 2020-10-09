Moskova'daki kritik Ermenistan-Azerbaycan toplantısı yeniden başladı - Son Dakika

Moskova'daki kritik Ermenistan-Azerbaycan toplantısı yeniden başladı

09.10.2020 21:57
Moskova'daki kritik Ermenistan-Azerbaycan toplantısı yeniden başladı, System.String[]

Dağlık Karabağ'da ateşkes için Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısı 1 saatlik aranın ardından yeniden başladı.

Dağlık Karabağ'da ateşkes için Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısı 1 saatlik aranın ardından yeniden başladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, Ermenistan tarafında ise panik havası sürüyor. Bölgenin kilit ülkelerinden Rusya, Güney Kafkasya'daki gerilime karşı harekete geçti. Kremlin Sarayı, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarını bölgede ateşkes sağlanması, esir ve ölülerin takası için görüşmeye çağırdı. Rusya'nın çağrısı iki ülke tarafından karşılık bulunca bugün başkent Moskova'da yerel saatle 16.30'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında kritik toplantı başladı.

BM'DEN TOPLANTIYA DAİR AÇIKLAMA

Rusya'nın hamlesiyle iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelirken, tüm dünya tarafından gözler Moskova'ya çevrildi. Birçok ülkenin basın kuruluşları tarafından toplantının sonucu merakla beklenirken, toplantı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) kanadından açıklama geldi. BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric toplantıyla ilgili, "Bu toplantıyı ve çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu girişimlerle saldırıların son bulacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda saat 16.30'da başlayan toplantı hala devam ederken, toplantıya 1 saat ara verildi. Edinilen bilgilere göre bu 1 saatlik arada Bakan Bayramov, Azerbaycan'ın Moskova'da bulunan konsolosluk binasına gitti. Burada bir süre Azerbaycanlı heyetle değerlendirme toplantısı yapan Bayramov, bir süre sonra konsolosluk binasından ayrılarak tekrar Rusya Dışişleri Bakanlığı Konutu'na geldi. Bayramov'un dönmesiyle birlikte toplantı 1 saatlik aranın ardından tekrar başladı. Lavrov, Bayramov ve Mnatsakanyan arasındaki Dağlık Karabağ zirvesi hala devam ederken, toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Moskova'daki kritik Ermenistan-Azerbaycan toplantısı yeniden başladı

Azerbaycan, Ermenistan, Moskova, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Moskova'daki kritik Ermenistan-Azerbaycan toplantısı yeniden başladı - Son Dakika


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