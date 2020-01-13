Moskova'da kritik görüşme - Son Dakika
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Moskova'da kritik görüşme

6 saat önce

Libya'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından bugün tarafların Moskova'da bir araya gelmesi ve anlaşma imzalaması bekleniyor.

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Libya'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından bugün tarafların Moskova'da bir araya gelmesi ve anlaşma imzalaması bekleniyor.


Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri yaptığı açıklamada, Hafter heyeti ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac heyetlerinin bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceğini söyledi. Rusya ziyaretinde Serrac'a eşlik edeceğini kaydeden Mişri, tarafların ateşkes anlaşması imzalamasının beklendiğini ifade etti. Mişri, "Bu anlaşmanın imzalanması ordunun projesinin çöküşünün başlangıcı olacak. Anlaşma bize tüm askeri yönetim girişimlerine son vermek ve siyasi süreci başlatma yolunu açmak için tasarlandı" dedi.


Libya yerel basınında yer alan haberlerde de bugün Hafter ve Serrac'ın Moskova'da görüşeceği belirtildi. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.


Libya'da cumartesiyi pazara bağlayan gece, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine taraflar arasında ateşkes kabul edilmişti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'ya geldi. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
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