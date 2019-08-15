Son Dakika Haberleri: Moskova'da kuş sürüsüne çarpan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı: 23 yaralı
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Moskova'da kuş sürüsüne çarpan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı: 23 yaralı

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'dan hareketle Kırım'ın Simfrepol kentine giden 233 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak havaalanı dışındaki mısır tarlasına acil iniş yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan hareketle Kırım'ın Simfrepol kentine giden 233 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak havaalanı dışındaki mısır tarlasına acil iniş yaptı
Moskova, Kırım, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:30 
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