Moskova'da kuş sürüsüne denk gelen yolcu uçağı acil iniş yaptı: 23 yaralı
1 saat önce
Moskova'da kuş sürüsüne denk gelen yolcu uçağı acil iniş yaptı: 23 yaralı
Rusya
'da bir yolcu uçağı kalkış sırasında kuş sürüsüne denk gelince acil iniş yapmak zorunda kaldı. Moskova
Havalimanı yetkilileri, olayda ilk belirlemelere göre 23 kişinin yaralandığını duyurdu.
Ural Havayolları'na ait A321 tipi uçak 226 yolcusu ve 7 mürettebatla havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne denk geldi. Uçak, acil iniş izni isteyerek kalkış yaptığı Moskova Havalimanı'na geri döndü. Moskova Zhukovsky Havalimanı'nda görevli yetkililer, uçakta bulunan 23 yaralının hastaneye sevk edildiği bilgisini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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