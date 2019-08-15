Son Dakika Haberleri: Moskova'da kuş sürüsüne denk gelen yolcu uçağı acil iniş yaptı: 23 yaralı
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Moskova'da kuş sürüsüne denk gelen yolcu uçağı acil iniş yaptı: 23 yaralı

1 saat önce

Moskova'da kuş sürüsüne denk gelen yolcu uçağı acil iniş yaptı: 23 yaralı

Moskova'da kuş sürüsüne denk gelen yolcu uçağı acil iniş yaptı: 23 yaralı, System.String[]
Rusya'da bir yolcu uçağı kalkış sırasında kuş sürüsüne denk gelince acil iniş yapmak zorunda kaldı. Moskova Havalimanı yetkilileri, olayda ilk belirlemelere göre 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ural Havayolları'na ait A321 tipi uçak 226 yolcusu ve 7 mürettebatla havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne denk geldi. Uçak, acil iniş izni isteyerek kalkış yaptığı Moskova Havalimanı'na geri döndü. Moskova Zhukovsky Havalimanı'nda görevli yetkililer, uçakta bulunan 23 yaralının hastaneye sevk edildiği bilgisini verdi.
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Moskova, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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