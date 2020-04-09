Moskova'da patlama - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Başkent Moskova'da bulunan Panaroma iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Patlama nedeniyle iş merkezinin camlarının kırıldığı ve binanın önünde park halinde durak araçların hasar aldığı duyuruldu.