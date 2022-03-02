Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı

02.03.2022 09:16
Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı

Rus birliklerin Ukrayna'yı işgal etmesine tepki gösteren 2 kadın ve 5 çocuk, başkent Moskova'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'ne gitti. "Savaşa hayır" pankartı açıp bina önüne çiçek bırakan kadınlar, çocuklarıyla birlikte gözaltına aldılar.

Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının en çok protesto edildiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına almaya devam ediyor.

PANKART TAŞIYIP ÇİÇEK BIRAKTILAR

Moskova'da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi. En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı.

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDILAR

Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi. Karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olay Rusya'da büyük tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
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Moskova, Ukrayna, Savaş, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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