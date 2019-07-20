Son Dakika Haberleri: Moskova'da seçim öncesi 12 bin kişi 'Putin karşıtı adaylar' için sokağa indi
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Moskova'da seçim öncesi 12 bin kişi 'Putin karşıtı adaylar' için sokağa indi

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da 8 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesi 10 binden fazla kişi protesto için sokağa indi. Muhalif isimlerin belediye meclis üyeliğine adaylıklarının kabul edilmediğini ileri süren eylemciler Rusya lideri Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.

Moskova'da seçim öncesi 12 bin kişi 'Putin karşıtı adaylar' için sokağa indi, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da 8 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesi 10 binden fazla kişi protesto için sokağa indi.

Muhalif isimlerin belediye meclis üyeliği adaylıklarının kabul edilmediğini ileri süren eylemciler, Rusya lideri Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.
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Moskova, Eylül, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:22 
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