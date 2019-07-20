Moskova'da seçim öncesi 12 bin kişi 'Putin karşıtı adaylar' için sokağa indi
1 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da 8 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesi 10 binden fazla kişi protesto için sokağa indi. Muhalif isimlerin belediye meclis üyeliğine adaylıklarının kabul edilmediğini ileri süren eylemciler Rusya lideri Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.
Rusya
'nın başkenti Moskova
'da 8 Eylül
'de yapılacak yerel seçimler öncesi 10 binden fazla kişi protesto için sokağa indi.
Muhalif isimlerin belediye meclis üyeliği adaylıklarının kabul edilmediğini ileri süren eylemciler, Rusya lideri Vladimir Putin
karşıtı sloganlar attı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:22
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