- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı - Son Dakika

- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı

06.05.2021 23:33

- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 56 ağaç devrildi.

- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 56 ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar nedeni ile 2 kişi yaralanırken, 44 arabada maddi hasar meydana geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli rüzgarlar sonucu 56 ağacın devrildiği bildirildi. Ağaçların devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ve 44 araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Yetkililer, fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçların bulundukları bölgeden kaldırıldığını ve rüzgardan zarar gören yapıların söküldüğünü açıkladı. Yaralıların, Vostryakovskoye mezarlığında ve Şossey Caddesi'nde devrilen ağaçlar nedeniyle yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Vatandaşlara uyarı

Rusya Hidrometeoroloji ve Çevresel İzleme Federal Servisi (Roshydromet) tarafından yapılan açıklamada, "6 Mayıs 12.00-20.00 saatleri arasında Moskova'da 15-20 metre saniyelik şiddetli rüzgarda artış bekleniyor. Ağaçların veya sallanan yapıların altına saklanmayın veya park etmeyin. Dikkatli olun" denildi.

- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı
- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı
- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı

Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı - Son Dakika


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