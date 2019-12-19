Moskova'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Moskova'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

Moskova'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden

6 saat önce

Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü' başlıkla haberimizi, kaynağından alınan son bilgi ve saldırıda ölü sayısında değişiklik olması nedeniyle yeniden geçiyoruz.

Moskova'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden, System.String[]

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü' başlıkla haberimizi, kaynağından alınan son bilgi ve saldırıda ölü sayısında değişiklik olması nedeniyle yeniden geçiyoruz. DHA

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YENİDEN

Rusya, - Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kişi tarafından otomatik silahla düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, dehşet dolu dakikaların yaşandığı olay sırasında çıkan çatışmada saldırganın da vurularak etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İnsanların kalabalık olduğu bir saatte meydada gelen olayda, silah seslerinin ardIndan vatandaşlar panik ve korku içinde kaçtı. Rus medyası, silahlı saldırıya ilişkin bilgileri paylaştı. Rus medyasının Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya ilişkin verdiği bilgilerde, bir güvenlik görevlisinin çatışmada vurularak öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılardan 2 kişinin güvenlik görevlisi, 3 yaralının ise çatışma sırasında seken mermilerin isabet ettiği vatandaşlar olduğu öne sürüldü.

'SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Rus haber ajansı TASS'taki habere göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırganın yalnız olduğu ve çatışmada vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yerel medya, saldırganın kimliğinin güvenlik servisi ekipleri tarafından belirlendiğini ancak henüz paylaşılmadığını duyurdu. Saldırı ile ilgili soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.

Bu arada saldırı sırasında çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntülerde, sokakta bulunanların silah seslerini duyduktan sonra panik ve korku içinde kaçtıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Saldırganın ateş açan görüntüsü

-Bina önündeki çatışmadan görüntü

-Silah seslerinin duyulması

-Detaylar

Daha önce geçilen görüntüler;

DGS Saati 19: 31 Tarihi 19.12.2019 - Haber Kodu : 191219251

DGS Saati 19: 42 Tarihi 19.12.2019 - Haber Kodu : 191219254


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:13 Kaynak: DHA
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