Son Dakika Haberleri: Moskova'da Tarihi Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Moskova'da Tarihi Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

16 dakika önce

? Moskova'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada yangın çıktı.

Moskova'da Tarihi Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
? Moskova'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada yangın çıktı. 'Kültür Mirası' listesinde olan binadaki yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Acil durum ekipleri, bu sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık görevlisinin gönderildiğini; olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini; 8'i çocuk, 42 kişinin de kurtarıldığını duyurdu.

 TASS'da yer alan habere göre, yangın tarihi binanın beşinci katında başladı ve binanın ahşap döşemesi yangının hızla büyümesine neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine dair henüz açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

İtfaiye, Moskova, Dünya
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