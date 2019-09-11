Son Dakika Haberleri: Moskova'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda Çin koreografileri sergilendi
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Moskova'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda Çin koreografileri sergilendi

1 saat önce

Dünyaca ünlü dansçı Yang Liping Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda koreografilerini sergiledi.

Dünyaca ünlü dansçı Yang Liping Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda koreografilerini sergiledi.

Moskova'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda Çin koreografileri sergilendi

Moskova, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:12 
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