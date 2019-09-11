Moskova'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda Çin koreografileri sergilendi
1 saat önce
Dünyaca ünlü dansçı Yang Liping Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda koreografilerini sergiledi.
Dünyaca ünlü dansçı Yang Liping Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda koreografilerini sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:12
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