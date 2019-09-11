Moskova'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda Çin koreografileri sergilendi

Dünyaca ünlü dansçı Yang Liping Rusya 'nın başkenti Moskova 'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda koreografilerini sergiledi.

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