Moskova'da toplu taşıma sürücülerine Çinli yolcuları ihbar etme talimatı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moskova'da toplu taşıma sürücülerine Çinli yolcuları ihbar etme talimatı - Son Dakika Dünya

Moskova'da toplu taşıma sürücülerine Çinli yolcuları ihbar etme talimatı

1 saat önce

Moskova'daki toplu taşıma sürücülerinden, Çinli yolcuların araçlarına binmesi halinde kontrol merkezini haberdar etmeleri talimatı verildi. Kontrol merkezinin de polisle irtibata geçmesi istendi.

Moskova'da toplu taşıma sürücülerine Çinli yolcuları ihbar etme talimatı, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da toplu taşıma araç sürücülerine Çinli yolcuları ihbar etme talimatı verildi.


Bölgelerarası Toplu Taşıma İşçileri Sendikası'na göre, olası bir koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla Moskova'daki toplu taşıma sürücülerinden, Çinli yolcuların araçlarına binmesi halinde kontrol merkezini haberdar etmeleri talimatı verildi. Kontrol merkezinin de polisle irtibata geçmesi istendi.

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Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:37 
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