Moskova'da Tretyakovskaya Galerisi'nden Ünlü Tablo Çalındı

Moskova'daki ünlü Tretyakovskaya Galerisi'nden ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin 'Ay-Petri.Kırım' adlı tablosu çalındı.

Moskova'daki ünlü Tretyakovskaya Galerisi'nden ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin 'Ay-Petri.Kırım' adlı tablosu çalındı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Tretyakovskya Galerisi'nde ziyaretçilerin içeride olduğu sırada duvardan tabloyu indiren bir kişi, sanat eserini çalarak kayıplara karıştı. Görgü tanıkları, tabloyu götüren kişinin önce müze görevlisi olduğunu düşündüklerini, ancak birkaç dakika sonra tablonun çalındığının anlaşıldığını anlattı.



Emniyet yetkileri olayın araştırıldığını açıklarken, Tretyakovskaya Galerisi ise konuyla ilgili resmi açıklama yapılacağını duyurdu. Rusya Kültür Bakanlığı tablonun çalındığını doğruladı. Sanat galerisinin olayın ardından ziyaretçi girişine kapatıldığı, binadan çıkan kişilerin üzerlerinin arandığı belirtildi. Ukrayna doğumlu ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin 1898-1908 yılları arasında tamamladığı 'Ay-Petri.Kırım' adlı yağlı boya tablonun değeri yaklaşık 180 bin dolar olarak hesaplanıyor. - Kerem

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türk Kızı, Rusya'da Buzlu Suda 1 Saat Kalarak Dünya Rekoru Kırdı

İniş Yaparken Kaza Yapan Rus Savaş Uçağı Böyle İnfilak Etti

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı

Manuel Charr'ın Unvanı Geri Verildi