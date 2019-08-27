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Moskova'da Türk müziği dinletisi

29 dakika önce

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rusya'nın başkenti Moskova'daki Devlet Çaykovski Konservatuarı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Türk Müziği Tanıtım Konseri" düzenledi.

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rusya'nın başkenti Moskova'daki Devlet Çaykovski Konservatuarı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Türk Müziği Tanıtım Konseri" düzenledi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü düzenlenen ve dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal ve ritim sanatçısı Şamil Ersöz sahne aldı.

Türk dünyasının müzik aletlerinden dombıra, ıklığ, üç telli, kengirge ve saz dinleyicilere tanıtıldı.

Türk tasavvuf düşüncesiyle ilgili oturum düzenlenecek

Moskova Devlet Çaykovski Konservatuarı'nda faaliyetlerine devam edecek YEE tarafından, perşembe günü "Türk Tasavvuf Düşüncesi ve Ney Hakkında Konuşmalar" başlıklı sohbet programı gerçekleştirilecek.

Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Mustafa Tatçı ve yazar Leyla İpekçi'nin yanı sıra neyzen Hakan Alvan'ın katılımıyla Türk tasavvuf düşüncesine dair oturum düzenlenecek.

Oturumda, Türk Tasavvuf Müziği'nin başat enstrümanı olan "ney" icra edilecek ve katılımcılara tanıtılacak.

Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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