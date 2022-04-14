Moskova'da "Türkiye Akşamı" iftar programı - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Akşamı" adıyla iftar programı düzenlendi.

Moskova'da Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde her yıl geleneksel olarak kurulan iftar çadırındaki programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Büyükelçilik himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda Rusya Müslümanları Dini İdaresi ile ortak hazırlanan programa İstanbul İl Müftülüğü de destek verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türk musikisi dinletisi ile geleneğimizdeki iyilik ve yardımlaşma örneklerinin de tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Programda çocuklar Türkiye ile ilgili şiirler okurken Türkiye ve İslam dini hakkında mini bilgi yarışması yapıldı.

Büyükelçi Samsar, programda yaptığı konuşmada, ramazanın hayata güzellikler kattığını belirterek "Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilinci artan bu güzel ayda kardeşlik ve dostluk duyguları da yoğunlaşıyor." dedi.

Samsar, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi arasındaki özel bağları ve geleneksel iş birliğini çok önemsediklerini vurgulayarak bu bağların daha da ileriye taşınacağını kaydetti.

İdil Bulgar Devleti'nin İslam'ı kabul etmesinin 1100. yılını da kutlayan Samsar, bu vesileyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in takdiriyle 2022 yılında ülke genelinde etkinliklerle kutlamalar yapılacak olmasının "Müslümanların Rus toplumundaki öneminin göstergesi" olduğuna dikkat çekti.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Gaynuddin ise Türkiye ile Rusya Müslümanları arasında çok iyi ilişkiler olduğunu belirtti.

Gaynuddin, 16 yıl önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretten sonra iftar çadırı fikrini Rusya'ya getirdiklerini, o dönem Moskova'daki ilk çadırın Türkiye'den Ankara Büyükşehir Belediyesinden hediye edildiğini dile getirdi.

Moskova Merkez Camisi'nin inşası konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geçmişte yardım istediğini ve gereken yardımın sağlandığını hatırlatan Gaynuddin, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gaynuddin, Erdoğan ve Putin'in birlikte iki ülkenin Müslümanlarına yönelik yüzyıllarca sürecek tarihi bir karar aldığını belirterek "Bugün Ukrayna'daki herkes ve bizim için zor olan olaylara rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonu çok açık, anlaşılır ve aynı Moskova'daki camiyi açtıklarındaki gibi memnun ediyor. Sıkı temas ve karşılıklı anlayış ile iki liderin iş birliği, güvene ve dostluğa dayalı ilişkisi bugün de devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ramazan süresince hizmet veren ve tek seferde 500 kişinin iftar yaptığı çadırda, farklı ülkeler kültürlerini ve geleneklerini tanıtan iftar programları düzenliyor.

1 Mayıs günü söz konusu çadırda, Türk topluluğu İdil Ön Bulgarlarının İslam'ı kabul edişinin 1100. yılına özel program düzenlenecek.