Moskova'da "Türklerin Objektifinden Rusya" sergisi
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MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk vatandaşlarının Rusya'da çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:45 Kaynak: AA
MOSKOVA (AA) – Rusya
'nın başkenti Moskova
'da Türk vatandaşlarının Rusya'da çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) açılışı gerçekleştirilen "Türklerin Objektifinden Rusya" sergisinde 24 katılımcının 40 fotoğrafı yer aldı.
Açılış törenine Türkiye
'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk ve Rus vatandaşları katıldı.
Moskova YEE ve Rus- Türk İş
Adamları Birliği (RTİB) ile ortaklaşa düzenlenen sergi kapsamında yapılan fotoğraf yarışmasında dereceye giren üç yarışmacıya ödül verildi.
Sergi 10 Haziran'a kadar açık kalacak.
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