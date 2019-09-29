Son Dakika Haberleri: Moskova'da tutuklu muhaliflerin serbest bırakılmasını isteyenler meydanlara indi
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Moskova'da tutuklu muhaliflerin serbest bırakılmasını isteyenler meydanlara indi

59 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi, daha önceki hükümet karşıtı eylemlerde tutuklanıp hüküm giymiş muhaliflerin serbest bırakılması talebiyle sokaklara indi.

Moskova'da tutuklu muhaliflerin serbest bırakılmasını isteyenler meydanlara indi, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi, daha önceki eylemlerde tutuklanıp hüküm giymiş muhaliflerin serbest bırakılması talebiyle sokaklara indi.


Hükümet karşıtı kişilerin yerel seçimlerdeki adaylıklarının iptal edilmesi üzerine, temmuz ayında başlayan eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları 4 yıla kadar hapse mahkum edilmişti.

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Moskova, Hükümet, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:16 
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