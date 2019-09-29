Moskova'da tutuklu muhaliflerin serbest bırakılmasını isteyenler meydanlara indi
59 dakika önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi, daha önceki hükümet karşıtı eylemlerde tutuklanıp hüküm giymiş muhaliflerin serbest bırakılması talebiyle sokaklara indi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi, daha önceki eylemlerde tutuklanıp hüküm giymiş muhaliflerin serbest bırakılması talebiyle sokaklara indi.
Hükümet karşıtı kişilerin yerel seçimlerdeki adaylıklarının iptal edilmesi üzerine, temmuz ayında başlayan eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları 4 yıla kadar hapse mahkum edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:16
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