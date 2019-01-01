Son Dakika Haberleri: Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

48 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı parkındaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü.

Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı parkındaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü.

Ahşap köprünün üzerinde bulunanlar çökme ile birlikte yere yuvarlandı. Olayda en az 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, köprünün çöktüğü o an bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:29 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Moskova, Dünya
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