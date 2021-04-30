Moskova'da Zafer Günü için askeri geçit provası yapıldı - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs'da askeri geçitle kutlanacak olan Zafer Günü öncesi Rus ordusu Kızıl Meydan'da prova yaptı.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76'ncı yılı kutlamaları için hazırlıklara başladı. Rus ordusu Kızıl Meydan'da prova yaptı. S-400'lerin de boy gösterdiği askeri geçiş provası gece yarısı olmasına rağmen binlerce Moskovalı provaları ilgiyle takip etti.