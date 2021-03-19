Moskova'daki Afganistan görüşmeleri - Son Dakika

Moskova'daki Afganistan görüşmeleri

Rusya'nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganistan temsilcilerinin katıldığı Afganistan meselesi çözümüne ilişkin genişletilmiş üçlü toplantıya katılan Taliban heyeti, otelden ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganistan temsilcilerinin katıldığı Afganistan meselesi çözümüne ilişkin genişletilmiş üçlü toplantıya katılan Taliban heyeti, otelden ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Taliban üyesi ve Afganistan'ın Herat eski valisi Khirullah Said Wali Khairkhwa katıldı.

Son Dakika

Instagram, veri gizliliğini en fazla ihlal eden uygulama oldu

ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü

Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı

ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi

İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu

Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var