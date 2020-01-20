Moskova'daki anlaşmayı imzalamadan kaçan Hafter Berlin'de de aynı şeyi yapmış! Telefonunu kapatıp Berlin'i terk etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moskova'daki anlaşmayı imzalamadan kaçan Hafter Berlin'de de aynı şeyi yapmış! Telefonunu kapatıp Berlin'i terk etti - Son Dakika Dünya

Moskova'daki anlaşmayı imzalamadan kaçan Hafter Berlin'de de aynı şeyi yapmış! Telefonunu kapatıp Berlin'i terk etti

19 dakika önce

Libyalı darbeci general Halife Hafter'in, Berlin'deki barış konferansını kimseye haber vermeden terk ettiği öne sürüldü. Ateşkes anlaşmasının bu nedenle imzalanmadığını iddia eden Rus bir diplomatik kaynak, Hafter'in tavrı hakkında "Tuhaf davrandı; telefonunu kapattı, temas kurmadı ve kimseye haber vermeden gitti" dedi.

Libya'daki iç savaşta doğu güçlerini komuta eden darbeci General Halife Hafter'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de dün yapılan Libya konferansında kalıcı bir ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddettiği öne sürüldü. İddiaya göre Hafter, cep telefonunu kapatıp kimseye haber vermeden Berlin'i terk etti.

RUS DİPLOMATİK KAYNAK AÇIKLADI

Rus haber sitesi Sputnik'in İngilizce edisyonunda yer alan iddia, Moskova'daki bir diplomatik kaynağa dayandırıldı. Kaynak, "Berlin'de ateşkes anlaşmasını reddeden taraf Hafter'di. Tuhaf davrandı; telefonunu kapattı, temas kurmadı ve kimseye haber vermeden gitti" dedi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA MOSKOVA'DAKİ ATEŞKES ANLAŞMASINI İMZALAMAMIŞTI

Hafter, geçtiğimiz hafta başında Türkiye'yle Rusya'nın Moskova'da masaya koyduğu ateşkes anlaşmasını da imzalamamıştı. Trablus hükümetinin Başbakanı Fayez Serrac'ın metni imzalamasına rağmen, Hafter önce sabaha kadar süre istemiş, ardından da jetine atlayıp Moskova'yı terk etmişti.

Bu gelişmenin ardından dün Berlin'de Türkiye dahil 12 ülkenin katılımıyla düzenlenen konferansta da, Serrac ile Hafter yüzyüze görüşmedi. Kalıcı ateşkes için somut bir anlama imzalanmadan son bulan konferansın kapanış bildirisinde, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun güçlendirilmesi, ambargoyu delenlere yaptırım uygulanması, Libya'daki yerel silahlı güçlere dışarıdan destek verilmemesi ve sürecin, yeni kurulacak komitelerle ilerletilmesi kararları yer almıştı. Ev sahibi Almanya, önümüzdeki ayın ilk günlerinde dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı daha yapılacağını açıklamıştı.

Moskova'daki anlaşmayı imzalamadan kaçan Hafter Berlin'de de aynı şeyi yapmış! Telefonunu kapatıp Berlin'i terk etti
Moskova, Berlin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:02 
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