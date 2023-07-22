Moskova'daki AVM'de su borusu patladı: 4 ölü - Son Dakika
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Moskova'daki AVM'de su borusu patladı: 4 ölü

22.07.2023 21:00

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada birçok kişi yaralandı ve yaralıların vücutlarında yanıklar oluştu. Patlama sonucu alışveriş merkezinde bulunan bir restoranı su bastı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tıbbi ekipman sağlanıyor.

- Moskova'daki AVM'de su borusu patladı: 4 ölü

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Moskova'daki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusu patladı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Çok sayıda sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde yaralıların vücutlarında yanıkların oluştuğu belirtildi. Patlama sonucu alışveriş merkezinde bulunan bir restoranı su bastı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Tüm kazazedeler için tıbbi ekipman sağlıyoruz." dedi.

Moskova'da 2007 yılında hizmete giren alışveriş merkezinde 150'den fazla mağaza bulunuyor.

Kaynak: İHA
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