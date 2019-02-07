Moskova'daki Büro Kapatılıyor

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, kentteki ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'nun resmen kapatılacağını ve ofisin çalışmaları durduracağını açıkladı.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, kentteki ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'nun resmen kapatılacağını ve ofisin çalışmaları durduracağını açıkladı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'nun Rusya'daki faaliyetleri sonlandıracağı ifade edildi. İş yükü ve müracaatların düşüşü nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi. Açıklamada, sadece Rusya vatandaşları için göçmen statüsünde başvurular ve vatandaşlık başvurularının yapılması amacıyla bir birim oluşturulacağı, Rusların bu türde başvurularının konsolosluktaki bu birime yapabileceği aktarıldı. Moskova'daki büronun 28 Şubat'a kadar işlem yapacağı resmi kapanış tarihinin ise 29 Mart tarihi olduğu açıklandı. Ayrıca bölgede bulunan Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan gibi ülkelerin vatandaşları Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan ABD'nin Atina Başkonsolosluğu'na bağlı Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'na başvuru yapabilecek. Ülke vatandaşları bu karar öncesinde Moskova'daki büroya başvuru yapabiliyordu.



(İHA)

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