Son dakika politika: Moskova'daki Dağlık Karabağ zirvesinden ateşkes kararı çıktı - Son Dakika

Dağlık Karabağ'da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya'nın çağrısı üzerine Moskova'da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıktı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan'a saldırısıyla Güney Kafkasya'da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya'nın başlattığı girişimler ile Azerbaycan ve Ermenistan tarafları bir araya geldi. Kremlin'in çağrısı ile Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunun yanı sıra bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik çağrıya Azerbaycan ve Ermenistan tarafı olumlu yanıt verince bugün saat 16: 30'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasındaki toplantı yaklaşık 11 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantı kararını okudu.

Ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantının ardından tek başına kameraların karşısına geçti. Lavrov taraflar ile yapılan müzakereler sonucunda Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklarken bölgede ateşkesin sağlanması yönünde de karar alındığını söyledi. Anlaşma metnini okuyan Lavrov, "Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 10 Ekim gece yarısından itibaren ateşkesi kabul ettiler. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla, çözümün ana prensipleri temelinde barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlıyor" şeklinde konuştu.

Anlaşma metni Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un anlaşma metnini okumasının ardından da Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde metnin tamamı yayınlandı. Metne göre Uluslararası Kızılhaç Komitesi kriterlerine uygun olarak savaş esirlerinin ve cenazelerin takaslarının gerçekleşeceği 10 Ekim gece yarısı 00: 00'den itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Ateşkes ile ilgili detayların üzerinde daha sonra çalışılacağı, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğunda bölgede barışçıl çözüm için müzakerelere başlanacağı ifade edildi. - MOSKOVA