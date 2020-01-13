"Moskova'daki görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor." - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Moskova'daki görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor.' - Son Dakika

"Moskova'daki görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Moskova'daki görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Moskova'daki görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
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