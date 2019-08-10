Moskova'daki gösterilere 40 bin kişi katıldı, muhalif siyasetçi Lyubov Sobol gözaltında
57 dakika önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da eylül ayında düzenlenecek yerel seçimlere katılması engellenen muhaliflere destek amacıyla protesto gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 4 haftadır süren protesto gösterilerinin sonuncusu 40 bin kişilik katılımla rekor kırdı.
Rusya
'nın başkenti Moskova
'da eylül ayında düzenlenecek yerel seçimlere katılması engellenen muhaliflere destek amacıyla 10 Ağustos Cumartesi günü protesto gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 4 haftadır süren protesto gösterilerinin sonuncusu 40 bin kişilik katılımla rekor kırdı.
Diğer gösterilerin aksine bu sefer yetkililerden izin alınmasına rağmen, eylül ayındaki seçimler için adaylığı engellenen muhalif siyasetçi Lyubov Sobol, çalışma ofisinde gösterilerden saatler öncesinde polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:36
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