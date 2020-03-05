Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi - Son Dakika

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi
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Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:00 Kaynak: İHA
Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından sona erdi.
(İHA)
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