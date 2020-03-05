Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi - Son Dakika
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Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi

13 dakika önce

Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından sona erdi.

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi, System.String[]

Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından sona erdi.

(İHA)

Vladimir Putin, Moskova, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:00 Kaynak: İHA
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