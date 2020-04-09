Moskova'daki iş merkezinde patlama meydana geldi - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir iş merkezinin 7. katında meydan gelen patlama sonucu maddi hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevrede buluna araçlar da zarar gördü. Olayın neden çıktığı henüz açıklanmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.