Moskova'daki iş merkezinde patlama meydana geldi - Son Dakika

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Moskova'daki iş merkezinde patlama meydana geldi
6 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir iş merkezinin 7. katında meydan gelen patlama sonucu maddi hasar meydana geldi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir iş merkezinin 7. katında meydan gelen patlama sonucu maddi hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevrede buluna araçlar da zarar gördü. Olayın neden çıktığı henüz açıklanmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:53 Kaynak: AA
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